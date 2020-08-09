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Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.В источнике
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РИА Новости

Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России

РИА Новости22:31
Газета.Ru

Пентагон объяснил переброску войск в Европе «сдерживанием» России

Газета.Ru02:12
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

РБК00:02
Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 августа

Коммерсантъ00:10
RT на русском

В Совфеде осудили заявление Эспера о войсках у границ России

RT на русском06:12
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

Известия22:26
ТАСС

Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России

ТАСС22:21

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Газета.Ru08:34
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