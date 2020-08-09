Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
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США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.В источнике
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