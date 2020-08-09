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REGNUM
REGNUM

CNN: Пентагон выводит войска США из Норвегии

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM По утверждению телеканала, речь идёт о возвращении домой 700 морских пехотинцев США, ранее размещённых в Норвегии для "сдерживания российской агрессии". Напомним, морпехи США появились в Норвегии в 2018 году.В источнике
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RT на русском

В Совфеде осудили заявление Эспера о войсках у границ России

RT на русском06:12
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

Известия22:26
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

РБК00:02
Коммерсантъ

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Коммерсантъ00:10
РИА Новости

Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России

РИА Новости22:31
Газета.Ru

Пентагон объяснил переброску войск в Европе «сдерживанием» России

Газета.Ru02:12
ТАСС

Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России

ТАСС22:21

Hyundai сформирует отдельный бренд для электрокаров

Кроссовер 45 EV получит название «5», купеобразный Propechy будет выпускаться под индексом «6», а неизвестный полноразмерный кроссовер станет выпускаться под наименованием «7». Точных данных о технической начинке моделей Ioniq немного, однако уже известно, что все электрокары бренда будут построены на «тележке» E-GMP.
Тарантас Ньюс08:24

Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSport11:13

Новые модели Audi оснастят суперкомпьютерами

По словам разработчика, новый компьютер под названием Integrated Vehicle Dynamics Computer будет работать как единый модуль управления, под контролем которого окажутся все без исключения узлы и агрегаты.
Anonsens7 августа в 07:50

«Карабах» узнал первого соперника в Лиге чемпионов

Определена точная дата старта нового сезона в азербайджанском футболе >> В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что "Карабах" сыграет с македонским "Силексом".
Sputnik Азербайджан07:04