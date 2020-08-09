CNN: Пентагон выводит войска США из Норвегии
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Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM По утверждению телеканала, речь идёт о возвращении домой 700 морских пехотинцев США, ранее размещённых в Норвегии для "сдерживания российской агрессии". Напомним, морпехи США появились в Норвегии в 2018 году.В источнике
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