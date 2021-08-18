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CNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает американский телеканал CNN.В источнике

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