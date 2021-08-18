Lenta.ruCNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает американский телеканал CNN.В источникеРосбалтРосбалтВоенное делоhellovoronezh.ruНародные новостиРБКREGNUMНовые ИзвестияВологда.рфПодробнее о событииВ США рассказали об испытаниях российской ракеты «Буревестник»News.ru01:18В США заявили о возможной подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»Военное обозрение03:01CNN: РФ готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Военное дело01:41CNN сообщил о подготовке России к испытаниям «летающих Чернобылей»РБК08:47CNN (США): новые спутниковые снимки указывают на возможную подготовку России к испытанию ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (CNN)ИноСМИ23:04В США заявили о подготовке РФ испытаний крылатой ракеты «Буревестник»РЕН ТВ20:43CNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Lenta.ru19:54Показать ещёОценить55Поделиться