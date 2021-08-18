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CNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник».
Lenta.ru
О подготовке испытаний якобы свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные аппаратом американской аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.
Lenta.ru
Затем в 2018 году президент России Владимир Путин продемонстрировал видео с испытаний «Буревестника»: так мир узнал о новой ракете российской державы.
Военное обозрение
По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.
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