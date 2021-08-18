Lenta.ruCNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник».Lenta.ruО подготовке испытаний якобы свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные аппаратом американской аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.Lenta.ruЗатем в 2018 году президент России Владимир Путин продемонстрировал видео с испытаний «Буревестника»: так мир узнал о новой ракете российской державы.Военное обозрениеПо заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.РИА НовостиДума ТВДума ТВРосбалтiReactorИнфоСМИhellovoronezh.ruВоенное делоРБКНародные новостиREGNUMНовые ИзвестияИнфо24Новая газетаВологда.рфДума ТВПодробнее о событииCNN: эксперты в США утверждают, что Россия готовит испытание новейшей ракеты «Буревестник»РИА Новости09:54CNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Lenta.ru19:54В США заявили о возможной подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»Военное обозрение03:01CNN: РФ готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Военное дело01:41CNN (США): новые спутниковые снимки указывают на возможную подготовку России к испытанию ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (CNN)ИноСМИ23:04В США заявили о подготовке РФ испытаний крылатой ракеты «Буревестник»РЕН ТВ20:43CNN сообщил о подготовке России к испытаниям «летающих Чернобылей»РБК08:47Показать ещёОценить212Поделиться