Lenta.ruCNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник».Lenta.ruО подготовке испытаний якобы свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные аппаратом американской аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.Lenta.ruАмериканские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.RT на русскомРоссийские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".РИА НовостиЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvДума ТВВечерняя МоскваРосбалтЦарьградИА Красная ВеснаИнфоСМИiReactorВоенное делоНародные новостиRT на русскомhellovoronezh.ruПолитическая ЭкспертизаРБКПятый каналSntat.ruНовые ИзвестияНовая газетаREGNUMИнфо24Дума ТВПодробнее о событииCNN: эксперты в США утверждают, что Россия готовит испытание новейшей ракеты «Буревестник»РИА Новостивчера в 09:54CNN сообщил о подготовке России к испытаниям «летающих Чернобылей»РБКвчера в 08:47CNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Lenta.ruвчера в 19:54CNN: РФ готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Военное деловчера в 01:41CNN (США): новые спутниковые снимки указывают на возможную подготовку России к испытанию ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (CNN)ИноСМИвчера в 23:04В США заявили о подготовке РФ испытаний крылатой ракеты «Буревестник»РЕН ТВвчера в 20:43В США заявили о возможной подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»Военное обозрениевчера в 03:01Показать ещёОценить644Поделиться