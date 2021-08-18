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CNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник».
Lenta.ru
О подготовке испытаний якобы свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные аппаратом американской аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.
Lenta.ru
Американские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.
RT на русском
Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
РИА Новости

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