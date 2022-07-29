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CNN: Россия запросила у США для обмена пожизненно осужденного в Германии Вадима Красикова

Россия запросила у США внести в список на обмен еще одного российского гражданина, кроме Виктора Бута, утверждает CNN
, ссылаясь на неназванные осведомленные источники.
РЕН ТВ
Как напоминают тележурналисты, Красиков был приговорен к пожизненному сроку за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Евразия Daily
Немецкие следователи утверждали, что Красиков якобы получил задание на убийство бывшего боевика от государственных ведомств РФ.
Московский Комсомолец
По словам нескольких источников CNN, даже если согласовать выдачу Красикова не удастся, Россия, вероятнее всего, запросит двух заключенных в обмен на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
РБК

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