РБКCNN: Россия запросила у США для обмена пожизненно осужденного в Германии Вадима КрасиковаРоссия запросила у США внести в список на обмен еще одного российского гражданина, кроме Виктора Бута, утверждает CNN, ссылаясь на неназванные осведомленные источники.РЕН ТВКак напоминают тележурналисты, Красиков был приговорен к пожизненному сроку за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.Евразия DailyНемецкие следователи утверждали, что Красиков якобы получил задание на убийство бывшего боевика от государственных ведомств РФ.Московский КомсомолецПо словам нескольких источников CNN, даже если согласовать выдачу Красикова не удастся, Россия, вероятнее всего, запросит двух заключенных в обмен на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.РБКЧитать далееСвернутьЧемпионатЧемпионатОбщественная служба новостейПрофильИзвестияГазета.RuLife.ruТелеканал 360°АбзацФАНКомсомольская правдаВечерняя МоскваРамблерПодробнее о событииCNN: Россия запросила у США для обмена пожизненно осужденного в Германии Вадима КрасиковаРБК17:26CNN: США попросили Германию включить в обмен с Россией осужденного Вадима КрасиковаLenta.ruвчера в 16:21CNN: Россия запросила у США обмена Красикова, осужденного за убийство чеченского командираМосковский Комсомолецвчера в 15:55CNN: РФ просит США передать ей еще одного заключенногоURA.Ruвчера в 16:05CNN: США запросили ФРГ о возможности включить в обмен с РФ осужденного россиянинаТАССвчера в 15:58CNN: Россия запросила у США для обмена Вадима КрасиковаГазета.Ruвчера в 16:15CNN: Россия запросила у США для обмена второго россиянина — Вадима КрасиковаРИА Новостивчера в 15:36Показать ещёОценить1KПоделиться