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CNN: США, Британия и ЕС обсудили условия перемирия на Украине без участия Киева

Представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи в рамках обсуждения условий перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине без участия властей Киева.
RT на русском
Представители Украины не принимают прямого участия в дискуссии, несмотря на заявления западных лидеров «ничего об Украине без Украины», сообщили собеседники телеканала.
РБК
Как сообщает CNNсо
 ссылкой на источники, политики рассматривают итальянский план, предполагающий нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
RT на русском
Среди властей западных стран растет обеспокоенность, что конфликт может затянуться на годы, если Москва и Киев не придут к соглашению, сообщили источники CNN.
РБК

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