Будьте в Плюсе

CNN: США изучают возможность эвакуации американских граждан из Украины

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность эвакуации американских граждан с территории Украины на фоне сообщений о возможном «российском вторжении», сообщает
 CNN со ссылкой на источники.
Ведомости
По данным источников телеканала, планирование на случай «непредвиденных обстоятельств» происходит под руководством Минобороны США.
RT на русском
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

Подробнее о событии

CNN: Пентагон разработал несколько вариантов эвакуации американцев с Украины
Газета.Ruвчера в 14:10
CNN: США изучают способы эвакуации американцев с Украины из-за слухов о «вторжении» России
РИА Новостивчера в 10:05
Заместитель Госсекретаря США: «Если Россия нападет на Украину, мы помочь не сможем»
Комсомольская правдавчера в 12:40
CNN заявил об изучении США вопроса эвакуации американских граждан с Украины
Известиявчера в 11:19
CNN: США изучают возможность эвакуации американских граждан из Украины
Ведомостивчера в 10:43
CNN: власти США готовятся эвакуировать граждан с Украины в случае российского вторжения
Lenta.ruвчера в 10:08
CNN: США изучают возможные варианты эвакуации американцев с Украины
RT на русскомвчера в 11:42

Интересное

Президент США Байден на переговорах призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.
РИА Новостивчера в 13:46

Ракова: при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы скончались администратор и охранник

При стрельбе в МФЦ, расположенном на юго-востоке Москве, погибли администратор и охранник, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Lenta.ruвчера в 09:04

Ученый Семенов: омикрон-штамм быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о более быстрой пневмонии при омикрон-штамме коронавируса.
Lenta.ru18:40