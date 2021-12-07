Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.
Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о более быстрой пневмонии при омикрон-штамме коронавируса.