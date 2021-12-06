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CNN: США изучают возможность ввести санкции против России и отключить ее от SWIFT

Власти США прорабатывают вопрос введения новых антироссийских санкций, которые должны будут предотвратить "вторжение" на Украину, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
РИА Новости
США могут ввести новые санкции против России, которые включают "ядерный вариант" – отключение от международной платежной системы SWIFT, сообщает
 CNN со ссылкой на источники.
Радио Sputnik
Администрация США ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.
РИА Новости
Дистанционные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена должны состояться завтра, 7 декабря.
РБК

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