РИА НовостиCNN: США изучают возможность ввести санкции против России и отключить ее от SWIFTВласти США прорабатывают вопрос введения новых антироссийских санкций, которые должны будут предотвратить "вторжение" на Украину, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.РИА НовостиСША могут ввести новые санкции против России, которые включают "ядерный вариант" – отключение от международной платежной системы SWIFT, сообщает CNN со ссылкой на источники.Радио SputnikАдминистрация США ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.РИА НовостиДистанционные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена должны состояться завтра, 7 декабря.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНA42.RUРБКCT newsРидусИА Красная ВеснаВечерняя МоскваИзвестияFBM.ruТелеканал 360°Комсомольская правдаВесьмаDaily StormРусская ПланетаLife.ruРосбалтAnewsПодробнее о событииBloomberg: санкции против России могут коснуться обмена рубля на иностранные валютыКоммерсантъ19:01В новый пакет санкций США добавили отключение России от SWIFTLenta.ruвчера в 13:59США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFTИнтерфаксвчера в 12:28СNN сообщил об угрозе отключения России от SWIFTГазета.Ruвчера в 14:27CNN: администрация Байдена рассматривает санкции против «окружения Путина»ТАССвчера в 11:47CNN: новые санкции Вашингтона против Москвы могут затронуть российский суверенный долгРИА Новостивчера в 11:59CNN узнал, что США обсуждают отключение России от SWIFTРБКвчера в 13:00Показать ещёОценить1,7KПоделиться