с чего всё началось

В США из-за сокрытия информации о коронавирусе разрабатывают ограничительные меры против Китая на долгую перспективу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CNN.

CNN: США могут ввести из-за коронавируса санкции против Китая

Общество В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. 136

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 623

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,4K

Общество Глава Буйнакска заразился коронавирусом Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. 2

Здоровье В Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. 307

Кино Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса» Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм. 8

Общество Оперштаб назвал возраст новых заражённых коронавирусом в Москве Указывается, что 40% пациентов среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Ещё 36,5% — пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 448

Игры На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store. 11

Общество 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19. 262

Политика Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений. 8

Общество Большинство россиян собираются провести майские праздники дома Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.

Здоровье Глава Роспотребнадзора выделила критерии для начала снятия ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.