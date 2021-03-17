США объявят о новых санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на три источника в Госдепартаменте. Новые ограничения будут связаны с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Видео Фото Интересное видео Городовой Дума ТВ Центральная Служба Новостей Вести.Ru РЕН ТВ КП - Уфа Piter.tv НТВ ТВ Центр РЕН ТВ Центральная Служба Новостей Дума ТВ Вести.Ru Мой Брянск Piter.tv Городовой Мой Брянск Моя Москва.онлайн КП - Уфа МИР 24 РЕН ТВ

С чего всё началось Телеканал CNN, ссылаясь на трех представителей Госдепартамента США, сообщил , что администрация Джо Байдена объявит о санкциях, связанных с вмешательством в выборы, уже на следующей неделе. РБК 19:15