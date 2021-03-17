CNN: США на следующей неделе введут санкции против России из-за вмешательства в выборы
США объявят о новых санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на три источника в Госдепартаменте. Новые ограничения будут связаны с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Телеканал CNN, ссылаясь на трех представителей Госдепартамента США, сообщил
, что администрация Джо Байдена объявит о санкциях, связанных с вмешательством в выборы, уже на следующей неделе.
Подробнее о событии
Опять русские хакеры? США грозят Москве новыми санкциями за дискредитацию Байдена
Комсомольская правда07:35