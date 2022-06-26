Будьте в Плюсе

CNN: США планируют заявить о намерении передать Украине ПРО средней и большой дальности

США в ближайшее время объявят, что закупили для Украины системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности, сообщил источник CNN
 в Белом доме.
Коммерсантъ
Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.
РИА Новости
Последний пакет военной помощи Киеву включал в себя вооружение на 450 млн долларов.
URA.Ru
В середине июля США намерены передать Украине новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
URA.Ru

Подробнее о событии

CNN: США планируют поставить на Украину системы ПРО средней и большой дальности
Lenta.ru23:40
CNN: США планируют передать Украине ПРО средней и большой дальности
Известия23:03
CNN: США готовы поставить Киеву системы ПРО большой дальности
URA.Ru19:43
CNN: США поставят Украине системы ПРО средней и большой дальности
РИА Новости21:36
CNN: США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности
ТАСС19:33
CNN: США намерены поставить Киеву системы ПРО большой дальности
ТК Звезда19:16
CNN: США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности
Телеканал 360°18:58

Интересное

Представитель президента Турции Калын заявил о закономерности действий России на Украине

Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет.
РИА Новостивчера в 15:50

Bloomberg заявил, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт

Агентство Bloomberg сообщило о наступившем в России дефолте по суверенному долгу в иностранной валюте.
Lenta.ru22:02

Спикер Госдумы Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с 1 июля 2022 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал список девяти значимых законов, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года.
Lenta.ruвчера в 04:07

Песков заявил о невозможности отключения России от интернета

В начале февраля зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что существует потенциальная возможность отключения России от интернета, поскольку «ключевые права на управление» им принадлежат США.
РБК23:59

Песков: в России до 2030 года могут создать «Алмазный фонд» технологий

Спецпредставитель президента России по цифровизации Дмитрий Песков прокомментировал возможность страны достигнуть технологического суверенитета.
RT на русском22:51

В Нидерландах местные жители начали выселять украинских беженцев

Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители не готовы оставлять их одних в своих жилищах в летний период.
Известия00:15

Алиханов указал на наличие в ЕС числа бюрократов выше кошмаров Кафки

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в воскресенье, 26 июня, указал на наличие в Еврокомиссии большего числа бюрократов, чем даже в кошмарах немецкоязычного писателя Франца Кафки.
Известиявчера в 14:29

Охранник Троекуровского кладбища разъяснил отсутствие звезд на прощании с Юрием Шатуновым

Звезды смогут проститься с Шатуновым в закрытом режиме 27 июня.
ИА SM-Newsвчера в 10:37

Парламент ДНР допустил отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками

Народный совет Донецкой Народной Республики допускает отмену смертной казни после окончания на ее территории военных действий и завершения судов и трибуналов над военными преступниками.
ТАСС00:01