RT на русскомCNN: США планируют заявить о намерении передать Украине ПРО средней и большой дальностиСША в ближайшее время объявят, что закупили для Украины системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности, сообщил источник CNN в Белом доме.КоммерсантъСобеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.РИА НовостиПоследний пакет военной помощи Киеву включал в себя вооружение на 450 млн долларов.URA.RuВ середине июля США намерены передать Украине новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.URA.RuЧитать далееСвернутьReadovka NewsReadovka NewsРидусВечерняя МоскваNews of RussiaПрофильРБКРамблерPravda.RuГлавный региональныйРосбалтЯмал-МедиаИзвестияLife.ruТелеканал 360°ТК ЗвездаАбзацГазета.RuПолитическая ЭкспертизаФАННТВПодробнее о событииCNN: США планируют поставить на Украину системы ПРО средней и большой дальностиLenta.ru23:40CNN: США планируют передать Украине ПРО средней и большой дальностиИзвестия23:03CNN: США готовы поставить Киеву системы ПРО большой дальностиURA.Ru19:43CNN: США поставят Украине системы ПРО средней и большой дальностиРИА Новости21:36CNN: США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальностиТАСС19:33CNN: США намерены поставить Киеву системы ПРО большой дальностиТК Звезда19:16CNN: США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальностиТелеканал 360°18:58Показать ещёОценить1,5KПоделиться