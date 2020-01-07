Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.

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Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Политика Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.

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