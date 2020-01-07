Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъCNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
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СМИ: США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность

РИА Новости13:19

Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN

REGNUM09:56

Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара

Комсомольская правда10:10

CNN узнал о приведении сил США на Ближнем Востоке в полную боеготовность

РБК12:28

Силы США на Ближнем Востоке привели в состояние повышенной готовности

News.ru09:47

CNN: силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара

ТАСС09:35

Войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности

Эхо Москвы09:30
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Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака

Вывода иностранных войск с территории страны потребовал парламент Ирака после гибели в результате американского удара по Багдаду иранского генерала Касема Сулеймани.
Эхо Москвы вчера в 15:59
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Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
РИА Новости 02:12
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ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру

В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:41
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Бузова: будучи звездой «Дома-2», покупала дезодорант в переходе метро

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News.ru 07:05
Общество

Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
РЕН ТВ 05 января в 20:37
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IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
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Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru 12:42
Политика

Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Газета.Ru 14:24
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:48
Политика

Владимир Путин прибыл в Стамбул

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где 8 января состоятся переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом на тему дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.
ТК Звезда 13:15
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Илон Маск станцевал на заводе в Китае

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Газета.Ru 09:55
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.23f

Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.
Dota2.ru 12:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
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Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию.
Газета.Ru 11:56
Космос

Женщина-астронавт из Британии уверена в существовании инопланетян

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Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
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Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами

Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
RuNews24.ru вчера в 06:45
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Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»

ГЛАС.RU вчера в 07:16
Армия и оружие

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
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Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Российская газета 08:50
Политика

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
РИА Новости 11:47
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Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
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Машина российского экипажа ралли «Дакар» полностью сгорела

Внедорожник российского пилота Владимира Васильева сгорел в ходе ралли-марафона «Дакар».
Lenta.ru 13:28
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«Баварии» предложили купить Заха

Мюнхенской «Баварии» предложили приобрести ивуарийского нападающего лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, утверждает Sky Germany.
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В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Политика

Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе

Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
ТАСС 05:37
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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