Армия и оружие
КоммерсантъCNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
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Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
Комсомольская правда10:10
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Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака
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Политика
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Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию.
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В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Политика
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Машина российского экипажа ралли «Дакар» полностью сгорела
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Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.