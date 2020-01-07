Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъCNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
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СМИ: США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность

РИА Новости13:19

Войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности

Эхо Москвы09:30

CNN узнал о приведении сил США на Ближнем Востоке в полную боеготовность

РБК12:28

Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара

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Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN

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CNN: силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара

ТАСС09:35

CNN: военных США привели в полную боевую готовность на Ближнем Востоке

Газета.Ru13:07
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