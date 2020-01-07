Армия и оружие
КоммерсантъCNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
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Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
Комсомольская правда10:10
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