Политика
Утро.ruОт Трампа скрыли эвакуацию шпиона из России
Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России. Ранее в СМИ появилась информация, что якобы в 2017 году американские спецслужбы вывезли из нашей страны "высокопоставленного осведомителя".
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Трамп заявил, что не знает об истории с предполагаемым вывозом разведкой США агента из РФ
ТАСС09 сентября в 16:38
Трамп прокомментировал информацию CNN об эвакуации ценного агента США из России
Коммерсантъ09 сентября в 17:54
ЦРУ опровергло связь между действиями Трампа и эвакуацией шпиона США из России
Ведомостивчера в 14:52
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:12, Вашингтон
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:12, Вашингтон
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США
REGNUM вчера в 17:38
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Культура
Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
RT на русском вчера в 18:58
Политика
В Белом доме назвали сменщика Болтона
«Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.
Взгляд.ру вчера в 13:30
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Футбол
Хорхе Вальдано рад, что Неймар не перешел в «Реал»
Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано уверен, что переход бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара мог нарушить микроклимат в мадридском клубе.
ProstoProSport вчера в 23:21
Авто
Byton показал электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
В рамках автосалона во Франкфурте китайский стартап Byton презентовал свою первую серийную модель — электрокроссовер M-Byte.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля
РБК вчера в 12:23
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.
Evo-rus.com вчера в 09:14
Политика
Власти Украины не просили США войти в «нормандскую четвёрку» — Тейлор
Официальный Киев не направлял США запрос на их присоединение к переговорам в «нормандском» формате, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 10 сентября в интервью «Голосу Америки».
REGNUM 00:20
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Хоккей
Ошибка вратаря «Спартака» приносит победу «Авангарду» в овертайме
Спорт день за днем вчера в 15:32
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Гаджеты
Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей
Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.
Игромания.ру вчера в 13:10
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия
Восемь человек отравились неизвестным веществом в магазине под Москвой
Восемь человек отравились в подмосковной "Пятерочке" неизвестным веществом. Одному из них потребовалась помощь медиков.
РЕН ТВ 00:33
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru вчера в 04:53
Армия и оружие
Российский Т-15 «Армата» назвали легкой целью
В качестве примера «боевых модулей российской разработки с серьезным бронированием» газета называет «Бумеранг-БМ», однако тут же замечает, что «и тут мы видим возвышающиеся над всем, как Александрийский маяк, блоки с оптико-электронным оборудованием».
Lenta.ru 00:46
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru 09 сентября в 13:10
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился перед поклонниками за пьяное выступление в Самаре
Говорит Москва вчера в 01:53
Культура
Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29