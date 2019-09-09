Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России. Ранее в СМИ появилась информация, что якобы в 2017 году американские спецслужбы вывезли из нашей страны "высокопоставленного осведомителя".

От Трампа скрыли эвакуацию шпиона из России

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