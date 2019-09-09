Политика
ForbesCNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Согласно документу, указы бывшего президента Петра Порошенко - ныне председателя партии "Европейская солидарность" и депутата Верховной рады - о присвоении Арьеву и Герасимову рангов чрезвычайных и полномочных послов отменены как безосновательные.
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В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
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