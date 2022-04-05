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CNN: США в марте тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты для избежания эскалации с РФ

США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией.
Lenta.ru
По данным телеканала, США запустили ракету концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin.
РИА Новости
Отмечается, что американская сторона придерживаются максимально осторожного подхода, "чтобы не допустить шагов или заявлений, которые могли бы привести к неоправданной эскалации между Вашингтоном и Москвой".
Комсомольская правда
Испытание американского оружия прошло через несколько дней после того, как Россия заявила об использовании своей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в рамках спецоперации на Украине.
Ведомости

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