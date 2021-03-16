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Коммерсантъ

CNN: США введут санкции против России за вмешательство в выборы на следующей неделе

США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщили три источника CNN в Госдепартаменте. Это связано с обвинениями во вмешательстве в выборы 2020 года. Разведка США утверждает, что Россия пыталась дискредитировать кандидата Джо Байдена.В источнике
С чего всё началось
Телеканал CNN, ссылаясь на трех представителей Госдепартамента США, сообщил
, что администрация Джо Байдена объявит о санкциях, связанных с вмешательством в выборы, уже на следующей неделе.

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