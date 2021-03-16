США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщили три источника CNN в Госдепартаменте. Это связано с обвинениями во вмешательстве в выборы 2020 года. Разведка США утверждает, что Россия пыталась дискредитировать кандидата Джо Байдена.

Джен Псаки американский политик Продолжается рассмотрение по SolarWinds, а также по наградам за головы солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года. Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным. Коммерсантъ

С чего всё началось Телеканал CNN, ссылаясь на трех представителей Госдепартамента США, сообщил , что администрация Джо Байдена объявит о санкциях, связанных с «вмешательством» в выборы, уже на следующей неделе. РБК 18:33