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Коммерсантъ
Коммерсантъ

CNN: США введут санкции против России за вмешательство в выборы на следующей неделе

США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщили три источника CNN в Госдепартаменте. Это связано с обвинениями во вмешательстве в выборы 2020 года. Разведка США утверждает, что Россия пыталась дискредитировать кандидата Джо Байдена.В источнике
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Джен Псакиамериканский политик
Продолжается рассмотрение по SolarWinds, а также по наградам за головы солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года. Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным.Коммерсантъ
С чего всё началось
Телеканал CNN, ссылаясь на трех представителей Госдепартамента США, сообщил
, что администрация Джо Байдена объявит о санкциях, связанных с «вмешательством» в выборы, уже на следующей неделе.

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