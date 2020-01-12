Армия и оружие

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По результатам проверки после стрельбы на военной базе во Флориде, из США будут высланы более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. 6 декабря 2019 года на авиабазе ВМС США во Флориде саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь.
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CNN узнал о планах США выслать из страны более десяти саудовских военных

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CNN: США вышлют более десяти саудовских военных после стрельбы на базе ВМС во Флориде

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