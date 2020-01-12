Армия и оружие
Мой БрянскCNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
По результатам проверки после стрельбы на военной базе во Флориде, из США будут высланы более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. 6 декабря 2019 года на авиабазе ВМС США во Флориде саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь.
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CNN: более 10 саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде
Газета.Ruвчера в 22:52
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
Комсомольская правдавчера в 23:26
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