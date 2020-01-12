Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

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