Армия и оружие
РИА НовостиCNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
CNN: более 10 саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде
Газета.Ruвчера в 22:52
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
Комсомольская правдавчера в 23:26
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Гаджеты
Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте
Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
Происшествия
В Подмосковье двое детей провалились под лед и утонули
Происшествия
Семья из трех человек погибла при пожаре в Курганской области
Семья из трех человек погибла при пожаре в частном доме в селе Чистопрудное Шадринского района Курганской области.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу
В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Политика
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Происшествия
В ангаре с металлом в Подмосковье произошёл пожар
Биатлон
Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе
Происшествия
В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Армия и оружие
На границе с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Авто
Названы самые популярные автомобили Toyota в России
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Кино
Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США
В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Культура
Екатеринбуржцы победили в турнире ледовых скульптур в Перми
В Перми определены победители Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Теннис
Серена Уильямс и Возняцки проиграли в финале парного турнира в Окленде
Американка Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки проиграли в финале турнира в Окленде в парном разряде.
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы.
Политика
Ирак начал обсуждать с Россией возможность покупки С-400
Члены иракского парламента заявили, что Ирак начал обсуждать с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400, пишет The Wall Street Journal.
Политика
Британия планирует отметить Brexit санкциями против России
Депутат: Британия «всегда будет гадить» России По версии издания, с помощью нового механизма МИД хочет показать, что после выхода из ЕС Великобритания будет играть серьезную роль на мировой арене.