Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиCNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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CNN узнал о планах США выслать из страны более десяти саудовских военных

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