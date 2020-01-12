Армия и оружие
РИА НовостиCNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
CNN: более 10 саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде
Газета.Ruвчера в 22:52
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
Комсомольская правдавчера в 23:26
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель Пунтус
Ранее сообщалось, что 11 января из окна третьего этажа выпала модель Ксения Пунтус.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Происшествия
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Теннис
Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup
Футбол
Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
Политика
Болгария ускорила строительство газовой сети после критики Путина
Власти Болгарии начали активнее строить газораспределительную сеть после того, как их раскритиковал президент России Владимир Путин – об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Фигурное катание
Панфилова и Рылов выиграли золото юношеской Олимпиады в парном катании
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии.
Футбол
Кальяри — Милан 0:2
38-летний швед с первых минут появился на поле в матче 19-го тура Серии А с «Кальяри», а на 64-й минуте забил свой первый гол после возвращения с передачи Тео Эрнандеса.
Футбол
Головин отправится с «Монако» на матч с «ПСЖ»
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на гостевой матч 20-го тура лиги 1 с «ПСЖ».
Наука
Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»
Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
Политика
Лидер оппозиции Бжания прибыл на переговоры с президентом Абхазии
Один из лидеров абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента Рауля Хаджимбы на переговоры, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев
Шоу-бизнес
Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Фотомодель решила больше не скрывать Ратмира от пользователей Интернета.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Армия и оружие
Евгений Сатановский: Сколько американских солдат убито украинским оружием?
Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.
Политика
КСИР взял полную ответственность за гибель украинского «Боинга»
Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Политика
В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»
Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
На средства гранта имени Андрея Павленко создается СМИ об онкологии
На средства гранта петербургского онколога-хирурга Андрея Павленко, умершего от рака желудка, создается СМИ, которое будет информировать об онкологических заболеваниях и борьбе с ними.