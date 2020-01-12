Армия и оружие
РИА НовостиCNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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CNN: более 10 саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде
Газета.Ruвчера в 22:52
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
Комсомольская правдавчера в 23:26
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