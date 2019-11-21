Политика

Daily StormDaily StormCNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.
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Возможный подлог в документах по расследованию якобы имевшегося «сговора» Трампа с Россией подпитывает обвинения президента США и его сторонников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», сообщает CNN
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