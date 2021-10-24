Россияне значатся в нем в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.
«В Сирии медленно, но верно продолжается эскалация: турецкая армия начала обстреливать позиции сирийской армии в южном Идлибе при помощи крупнокалиберных реактивных снарядов»,якобы опубликовано на странице «Телеграм»-сообщества «Милитарист», на которое ссылаются сотрудники портала Avia.pro.
На этой неделе в Киеве побывал министр обороны США Ллойд Остин, который заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать ее вступление в альянс.
Главный экономист Фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что из-за роста цен на продукты в российской экономике, правительству необходимо ввести талоны на еду для малообеспеченных граждан.