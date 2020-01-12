Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана. За два с половиной часа до инцидента они укрылись в убежищах. Некоторые ракеты упали прямо рядом с ними.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

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Политика WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

Армия и оружие Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.

Общество Что запрещено делать 12 января, в день Анисьи Люди верили, что если в день Анисьи, в канун старого Нового года, есть свинину, то следующий год обязательно будет удачным в финансовом плане.

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