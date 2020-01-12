Армия и оружие

Вести.RuВести.RuCNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана. За два с половиной часа до инцидента они укрылись в убежищах. Некоторые ракеты упали прямо рядом с ними.
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Военные США в Ираке были заранее оповещены об ударе Ирана

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