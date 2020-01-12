Армия и оружие
Вести.RuCNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана
Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана. За два с половиной часа до инцидента они укрылись в убежищах. Некоторые ракеты упали прямо рядом с ними.
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
В Рязанской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли три человека.
Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Политика
ПНС Ливии в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Футбол
Департамент судейства РФС возглавил венгр Виктор Кашшаи
Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, — говорится в сообщении.
Экономика
Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Спорт
Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене
Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Авто
Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35
Стоит ли покупать «корейца», и не разорит ли машина очередного владельца, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Общество
Что запрещено делать 12 января, в день Анисьи
Люди верили, что если в день Анисьи, в канун старого Нового года, есть свинину, то следующий год обязательно будет удачным в финансовом плане.
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
Политика
Премьер-министр Канады заявил, что Boeing в Иране был случайно сбит
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Происшествия
На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Общество
Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более миллиарда животных
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся в Австралии лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба университета Сиднея.