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CNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ, несмотря на сокращение поставок

В CNN
 рассказали, что, несмотря на сокращение поставок газа более чем на четверть, бюджет России продолжает пополняться.
Газета.Ru
Причина — стремительный рост цен на нефть и газ, который провоцируют именно санкции против России, сообщает CNN.
Росбалт
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Как объяснил газовый аналитик из S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп, в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час.
РИА Новости
"В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений", — отметил он.
РИА Новости

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