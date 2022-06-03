РИА НовостиCNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ, несмотря на сокращение поставокВ CNN рассказали, что, несмотря на сокращение поставок газа более чем на четверть, бюджет России продолжает пополняться.Газета.RuПричина — стремительный рост цен на нефть и газ, который провоцируют именно санкции против России, сообщает CNN.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентКак объяснил газовый аналитик из S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп, в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час.РИА Новости"В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений", — отметил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНPravda.RuКомсомольская правдаГазета.RuЭкономика сегодняРосбалтLive24Подробнее о событииCNN: Россия получит прибыль от продажи газа, несмотря на сокращение поставокКомсомольская правда03:55CNN: российский бюджет пополняется за счет высоких цен на газЭкономика сегодня03:40CNN: Россия сократила поставки газа, но пополнила бюджет за счёт роста цен на это топливоNews.ru23:57CNN: Бюджет России пополняется, несмотря на санкцииLife.ru00:40CNN: бюджет РФ пополняется на фоне сокращения поставок газа в ЕвропуPravda.Ru00:09CNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газГазета.Ru01:58CNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ, несмотря на сокращение поставокРИА Новости23:46Показать ещёОценить221Поделиться