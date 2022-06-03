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CNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ, несмотря на сокращение поставок

В CNN
 рассказали, что, несмотря на сокращение поставок газа более чем на четверть, бюджет России продолжает пополняться.
Газета.Ru
По данным телеканала, поставки газа «Газпромом» упали минимум на 20 млрд кубометров.
News.ru
Как объяснил газовый аналитик из S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп, в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час.
РИА Новости
"В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений", — отметил он.
РИА Новости

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