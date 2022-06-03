РИА НовостиCNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ, несмотря на сокращение поставокВ CNN рассказали, что, несмотря на сокращение поставок газа более чем на четверть, бюджет России продолжает пополняться.Газета.RuПо данным телеканала, поставки газа «Газпромом» упали минимум на 20 млрд кубометров.News.ruКак объяснил газовый аналитик из S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп, в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час.РИА Новости"В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений", — отметил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuГазета.RuLive24Подробнее о событииCNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газГазета.Ru01:58В США рассказали, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газаМосковский Комсомолец00:58CNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ, вопреки сокращению поставокИА SM-News00:33CNN: Бюджет России пополняется, несмотря на санкцииLife.ru00:40CNN: бюджет РФ пополняется на фоне сокращения поставок газа в ЕвропуPravda.Ru00:09CNN: Россия сократила поставки газа, но пополнила бюджет за счёт роста цен на это топливоNews.ru23:57CNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ, несмотря на сокращение поставокРИА Новости23:46Показать ещёОценить155Поделиться