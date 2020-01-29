Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. У пострадавших диагностированы легкие черепно-мозговые травмы, из 64 человек 39 уже вернулись на службу.

CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

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