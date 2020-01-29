Армия и оружие
Газета.RuCNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64
Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. У пострадавших диагностированы легкие черепно-мозговые травмы, из 64 человек 39 уже вернулись на службу.
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Происшествия
У жительницы Нижнего Тагила заподозрили коронавирус
В Свердловской области жительница Нижнего Тагила госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google
Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Экономика
Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут
Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Футбол
Кокорин объяснил, почему не хочет переходить в «Сочи»
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Общество
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Член правления госкомпании «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована летом 2018 года, ей предъявлено обвинение в шпионаже в пользу молдавской разведки.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Футбол
«Интер» может вернуть Горана Пандева
Нападающий «Дженоа» Горан Пандев может вернуться в «Интер».
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Экономика
Сбербанк: безналичные траты россиян превысили наличные расходы
Эксперты Сбербанка рассказали, что в IV квартале прошлого года стало известно, что россияне покупают больше по карте, то есть без наличных.
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Авто
Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер
Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе
Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Общество
Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Политика
Путин поручил обновить основы госполитики по развитию самоуправления
Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе
По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
Биатлон
Халиуллина: с Логиновым у меня нет никаких контактов
В 2013 году саратовский тренер по биатлону Екатерина Халиуллина, воспитавшая Александра Логинова, была признана Союзом биатлонистов России лучшим детским тренером.
Здоровье
В Калуге создадут штаб по борьбе с коронавирусом
В Калуге будет создан Оперативный штаб для организации и проведения мероприятий, которые направлены на борьбу с эпидемией.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Политика
Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом
Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.