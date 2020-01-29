Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuCNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. У пострадавших диагностированы легкие черепно-мозговые травмы, из 64 человек 39 уже вернулись на службу.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Число пострадавших из-за ударов в Ираке американцев выросло до 64 человек

РБК01:17

СМИ: 64 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

Российская газетавчера в 18:12

Число пострадавших военных США при обстреле Ираном возросло до 64

РЕН ТВвчера в 22:34

Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

РИА Новостивчера в 22:17

Число контуженных при иранском обстреле военных США возросло до 64

Известиявчера в 23:59

CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

Газета.Ruвчера в 17:51

CNN: более 60 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

ТАССвчера в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия

У жительницы Нижнего Тагила заподозрили коронавирус

В Свердловской области жительница Нижнего Тагила госпитализирована с подозрением на коронавирус.
REGNUM 00:05
Технологии

Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google

Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
ToDay News Ufa 00:13
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Экономика

Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут

Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
BFM.ru 00:44
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 23:39
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Футбол

Кокорин объяснил, почему не хочет переходить в «Сочи»

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.
RT на русском 03:20
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
ТАСС вчера в 06:05
Общество

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Член правления госкомпании «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована летом 2018 года, ей предъявлено обвинение в шпионаже в пользу молдавской разведки.
РБК 02:27
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск 29 января в 11:24
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Футбол

«Интер» может вернуть Горана Пандева

Нападающий «Дженоа» Горан Пандев может вернуться в «Интер».
Sports.ru вчера в 16:21
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Экономика

Сбербанк: безналичные траты россиян превысили наличные расходы

Эксперты Сбербанка рассказали, что в IV квартале прошлого года стало известно, что россияне покупают больше по карте, то есть без наличных.
УтроNews 02:50
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Авто

Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер

Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 01:55
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Автостат вчера в 06:28
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Российская газета 29 января в 21:00
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе

Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Вокруг ТВ вчера в 10:56
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Политика

Путин поручил обновить основы госполитики по развитию самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года.
РБК вчера в 13:42
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
ТАСС 01:12
Биатлон

Халиуллина: с Логиновым у меня нет никаких контактов

В 2013 году саратовский тренер по биатлону Екатерина Халиуллина, воспитавшая Александра Логинова, была признана Союзом биатлонистов России лучшим детским тренером.
News.ru вчера в 16:05
Здоровье

В Калуге создадут штаб по борьбе с коронавирусом

В Калуге будет создан Оперативный штаб для организации и проведения мероприятий, которые направлены на борьбу с эпидемией.
Kaluga-poisk.ru 03:19
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Политика

Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
REGNUM вчера в 14:57
Убийство генерала СулейманиБольше новостей по теме
Главное