Армия и оружие
Газета.RuCNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64
Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. У пострадавших диагностированы легкие черепно-мозговые травмы, из 64 человек 39 уже вернулись на службу.
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