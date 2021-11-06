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CNN: директор ЦРУ Бернс ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине

"Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России", - сообщает телеканал, не приводя подробностей.В источнике

Подробнее о событии

CNN: директор ЦРУ Бернс ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине
РИА Новости20:01
CNN: директор ЦРУ приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию по Украине
ТАСС20:20
CNN: глава ЦРУ Бернс ездил в Россию из-за Украины
ФАН20:06
CNN: Байден отправил главу ЦРУ в Москву для предупреждения насчет Украины
Коммерсантъ20:42
CNN: глава ЦРУ звонил Зеленскому после переговоров в России
РЕН ТВ19:53
CNN: Директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине
RT на русском19:51
CNN: директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы предупредить Россию по Украине
Lenta.ru19:48

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