"Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России", - сообщает телеканал, не приводя подробностей.

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