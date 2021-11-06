"Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России", - сообщает телеканал, не приводя подробностей.В источнике
Украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества в стране, такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк.
В ночь на 5 ноября 2021 года подозреваемый, находясь в номере в гостинице, расположенной в городе Тобольске, во время внезапно возникшей ссоры нанес следователю регионального УМВД России по Тюменской области несколько ударов в область головы.