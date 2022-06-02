Lenta.ruCNN: доходы России от продажи нефти и газа в Европу выросли вдвое вопреки спаду экспортаПоставки принесли стране вдвое больше доходов, чем за аналогичный период прошлого года, вопреки спаду экспорта газа в западные страны практически на 28 процентов с начала 2022 года, передает CNN.Lenta.ruРоссия заработала на продаже энергоресурсов в Европу 47 миллиардов долларов за март и апрель — первые два месяца после начала спецоперации на Украине.Lenta.ruЕвросоюз ранее ввел санкции против России, однако государства не смогли выработать общее решение в отношении запрета импорта энергоресурсов.ФАННа сегодняшний день шесть европейских стран — Польша, Болгария, Финляндия, Дания, Германия и Нидерланды — лишились поставок от «Газпрома» из-за отказа оплачивать газ в рублях по требованию России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьСеверпостСеверпостПолитика СегодняЭкономика сегодняREGNUMФАНПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииВыросшие в два раза доходы РФ от поставок газа в Европу поразили экспертов CNNПолитика Сегоднявчера в 10:35Доходы России от продажи энергоносителей выросли за два месяцаСеверпоствчера в 10:16CNN: газовые доходы России выросли в два разаЭкономика сегоднявчера в 03:44CNN: доходы России от продажи нефти и газа в Европу выросли вдвое вопреки спаду экспортаLenta.ruвчера в 09:44Доходы России от экспорта газа в ЕС выросли в два раза с начала спецоперации на УкраинеПолитическая Экспертизавчера в 03:25CNN: оценка экспорта российского газа в ЕС удвоилась с конца февраляФАНвчера в 03:19Доходы России от поставок газа выросли в два раза — CNNREGNUMвчера в 01:26Показать ещёОценить9Поделиться