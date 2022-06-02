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CNN: доходы России от продажи нефти и газа в Европу выросли вдвое вопреки спаду экспорта

Поставки принесли стране вдвое больше доходов, чем за аналогичный период прошлого года, вопреки спаду экспорта газа в западные страны практически на 28 процентов с начала 2022 года, передает CNN.
Lenta.ru
Россия заработала на продаже энергоресурсов в Европу 47 миллиардов долларов за март и апрель — первые два месяца после начала спецоперации на Украине.
Lenta.ru
Евросоюз ранее ввел санкции против России, однако государства не смогли выработать общее решение в отношении запрета импорта энергоресурсов.
ФАН
На сегодняшний день шесть европейских стран — Польша, Болгария, Финляндия, Дания, Германия и Нидерланды — лишились поставок от «Газпрома» из-за отказа оплачивать газ в рублях по требованию России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Выросшие в два раза доходы РФ от поставок газа в Европу поразили экспертов CNN
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