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CNN: глава МИД ФРГ отменила встречу с Зеленским из-за разногласий по «Северному потоку-2»

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву, а также разногласий по поводу «Северного потока-2».
РБК
О визите Бербок на Украину 7-8 февраля и проведении переговоров с Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в прошлую пятницу сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
РИА Новости
По информации немецкого информационного телеканала N24, встреча отменена по инициативе украинской стороны.
РИА Новости
В отличии от США и некоторых европейских стран, Германия отказывается поставлять Украине летальное оружие, а также позволять другим странам передавать Киеву вооружения, разработанные в Германии.
РБК

Подробнее о событии

CNN: глава МИД ФРГ отменила встречу с Зеленским из-за разногласий по «Северному потоку-2»
РБК19:25
CNN: Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок и Владимира Зеленского отменена из-за разногласий
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