с чего всё началось

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Интернет Опубликованы худшие пароли 2019 года Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Армия и оружие Глава Пентагона встревожился после слов Эрдогана о базе Инджирлик Американский министр обороны Марк Эспер сообщил о намерении встретиться со своим турецким коллегой Халуси Акаром, чтобы обсудить с ним заявление Анкары о готовности закрыть базу Инджирлик для военных США, передает РИА Новости.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Политика Яценюка и Турчинова лишили госохраны Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова лишили государственной охраны.

Экономика В России ужесточат выдачу ипотеки Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.

Экономика Сбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.