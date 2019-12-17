Политика

Газета.RuГазета.RuCNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось
Как сообщает CNN
, в международные воды у юго-восточного побережья США вернулся российский «корабль-шпион» «Виктор Леонов», который действует «небезопасным образом».
Царьград04:15

Подробнее о событии

Адмирал опроверг информацию об опасных манёврах «Виктора Леонова» у берегов США

Life.ru09:07

Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды

РИА Новости05:54

В США назвали «небезопасными» маневры разведчика ВМФ России у своих берегов

REGNUMвчера в 23:08

Американцам не нравятся «небезопасные манёвры» российского корабля у побережья Флориды

Фонтанка.Ру03:39

Дайджест СМИ: Маневры российского корабля у Флориды, Пентагон ответил на ультиматум Турции

Царьград04:15

Адмирал опроверг опасные маневры «Виктора Леонова» у берегов США

Национальная служба новостей04:13

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

ТАССвчера в 22:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Фигурное катание

Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой

Pravda.Ru 09:58
Происшествия

Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
RT на русском 08:20
Армия и оружие

НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок

В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны.
Lenta.ru вчера в 05:09
Космос

Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет

Радио Sputnik 14 декабря в 10:47
Интернет

Опубликованы худшие пароли 2019 года

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
Хакер Online 02:35
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
РБК 10:09
Игры

Состоялся релиз нуар-издания «Бэтмена» от Telltale

Игромания.ру 09:49
Наука

Болезнь Паркинсона смогут лечить лекарством от рака

Американские ученые успешно опробовали противораковый препарат нилотиниб на пациентах с болезнью Паркинсона.
МедиаПоток 02:18
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Экономика

В Аткарске построят завод по производству майонеза

Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Саратов 24 08:20
Общество

Мальчика, которого пытали гречкой в Омске, поместят в интернат

Восьмилетнего мальчика, которого в Омске ставили коленями на гречку, поместят в школу-интернат.
Московский Комсомолец 09:48
Хоккей

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

ТАСС Спорт вчера в 12:17
Армия и оружие

Глава Пентагона встревожился после слов Эрдогана о базе Инджирлик

Американский министр обороны Марк Эспер сообщил о намерении встретиться со своим турецким коллегой Халуси Акаром, чтобы обсудить с ним заявление Анкары о готовности закрыть базу Инджирлик для военных США, передает РИА Новости.
IslamNews 01:50
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Политика

Яценюка и Турчинова лишили госохраны

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова лишили государственной охраны.
News.ru 10:08
Экономика

В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Lenta.ru 07:03
Экономика

Сбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес

Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия

Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

RT на русском 06:58
Кино

Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

Россия – Культура 02:36
Наука

Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas

Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Индикатор 15 декабря в 04:42
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости 15 декабря в 00:57
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного

Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
7Дней.ру 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное