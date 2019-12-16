с чего всё началось

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Космос Роскосмос назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя.

Общество Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Экономика Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.

Политика Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Игры Новый тизер хоррор-боевика Succubus — спин-оффа Agony Разработчики из Madmind Studio представили новый тизер своего хоррор-боевика Succubus — спин-оффа хоррора Agony, который вышел в мае 2018 года на PS4, Xbox One и PC, а в октябре этого года добрался до Switch.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Экономика СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 Как отмечает "КоммерсантЪ", Красноярская ГРЭС-2 — единственный актив ОГК-2 "Газпром энергохолдинга" во второй ценовой зоне (Сибирь).

Политика «Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.

Политика Опубликована полная версия доклада демократов по импичменту Трампу Комитет по судебным делам Палаты представителей конгресса США подготовил полную версию доклада, который должен быть использован для процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.