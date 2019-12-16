Политика
Газета.RuCNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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с чего всё началось
Как сообщает CNN, в международные воды у юго-восточного побережья США вернулся российский «корабль-шпион» «Виктор Леонов», который действует «небезопасным образом».Царьград04:15
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