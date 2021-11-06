Адвокат задержанных за драку в Новой Москве сообщил об их версии событий

Адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных за драку в Новой Москве, заявил, что его подзащитному, который пока проходит подозреваемым по статье о хулиганстве, пришлось защищаться, а не нападать.