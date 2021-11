Варвары и Друиды — в дополнении Primal Calling для Solasta: Crown of the Magister

Главные нововведения: класс варвара с тремя подклассами: Path of the Berserker, Path of the Magebane и Path of Stone; класс друида с тремя подклассами: Circle of the Land, Circle of Kindred Spirit и Circle of Winds; возможность стать полуорком; предыстория Скитальца с уникальным квестом.