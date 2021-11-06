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CNN назвал целью визита директора ЦРУ Бернса в Москву обсуждение Украины

Журналисты заявляют
, что Бернс заявил о внимательном наблюдении американской стороны за перемещениями российских войск.
РЕН ТВ
Как отмечает канал, администрация Байдена в последние дни активизировала усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом.
РБК
По данным CNN, после поездки в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой.
РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

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CNN назвал целью визита директора ЦРУ Бернса в Москву обсуждение Украины
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