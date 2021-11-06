Правительство Саратовской области с 8 ноября вводит QR-коды для входа работников и клиентов в торговые центры, гостиницы, туристические базы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО), сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных за драку в Новой Москве, заявил, что его подзащитному, который пока проходит подозреваемым по статье о хулиганстве, пришлось защищаться, а не нападать.
Главные нововведения: класс варвара с тремя подклассами: Path of the Berserker, Path of the Magebane и Path of Stone; класс друида с тремя подклассами: Circle of the Land, Circle of Kindred Spirit и Circle of Winds; возможность стать полуорком; предыстория Скитальца с уникальным квестом.