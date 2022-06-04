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CNN назвал отношение Африки к России на фоне санкций дипломатической победой Путина

Визиты главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Москву можно назвать дипломатической победой российского лидера Владимира Путина.
Lenta.ru
«Несколько африканских стран в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», — отметил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Маккензи.
Евразия Daily
Корреспондент CNN подчеркнул, что Африка относится к конфликту вокруг Украины куда неоднозначнее, чем Запад, а также уточнил, что несколько африканских государств не поддержали осуждающую РФ резолюцию ООН.
Аргументы недели
Со своей стороны, Путин заявил, что Россия начала новый этап отношений с африканскими странами.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

CNN назвал отношение Африки к России на фоне санкций дипломатической победой Путина
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CNN: Отношения России и Африки - доказательство дипломатической победы Путина
Российская газета08:06
CNN: позиция некоторых африканских стран стала дипломатической победой России
RT на русском08:02
CNN: визит президента Сенегала в Москву стал дипломатической победой Путина
ФАН07:24
CNN назвал приезд главы Африканского союза в Россию дипломатической победой Путина
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CNN назвал отношение Африки к России на фоне санкций Запада дипломатической победой Путина
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CNN: отношение Африки к России — дипломатическая победа Путина
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