Глава Минобороны Сергей Шойгу после успешных переговоров лидеров двух стран "фактически заявил, что американцам пора уйти из Сирии". Таким образом американские журналисты, вероятно, расценили слова министра о том, что у США осталось полтора часа на то, чтобы выполнить свои обязательства.

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

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