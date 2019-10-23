Политика

Военное делоВоенное делоCNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читать в источнике
Комментировать294

Подробнее о событии

CNN: Россия превратила США в «крупнейшего геополитического неудачника»

Ридус06:57

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

РИА Новости09:33

CNN упрекнула Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Известия08:11

CNN увидела унижение США в словах Шойгу

Взгляд.ру07:10

CNN назвал США проигравшими по итогам сделки Путина и Эрдогана по Сирии

РБК09:39

Америку унизило соглашение между Путиным и Эрдоганом

URA.Ru06:50

В США заявили об очередном унижении из-за России

Lenta.ru05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Гаджеты

Huawei назвала цену и дату релиза Mate X со складным экраном

Машины и Механизмы 16:33
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Кино

Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
MagadanMedia.ru 14:00
Наука

Окситоцин может быть причиной гиперсексуальности

Шведские ученые выяснили, что окситоцин может оказаться причиной развития патологически повышенного сексуального влечения (гиперсексуальности).
МедиаПоток 21 октября в 04:14
Здоровье

Врач назвал признаки гипертонического криза

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости 08:43
Экономика

В Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит «странно»

Факт владения Центральным банком РФ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит "довольно странно", и это проблема, решения которой пока не найдено.
ТАСС вчера в 08:50
Кино

Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me вчера в 10:47
Общество

Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости

Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 02:48
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Кино

Брэд Питт останется без главного актерского Оскара из-за Ди Каприо

Студия Sony назвала актеров, которые будут претендовать на получение заветного "Оскара" в номинации "Главная мужская роль".
РЕН ТВ 16:55
Авто

Новый Land Rover Defender: все его главные особенности

За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса.
За рулем 09:15
Происшествия

Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге

После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.
РБК 15:23
Армия и оружие

Отступившим из Сирии в Ирак американцам поставили условие

Lenta.ru 06:47
Политика

США призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией

США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии.
Lenta.ru 15:21
Футбол

В чемпионате Турции вратарь был удален на 11-й секунде матча

РИА Новости вчера в 05:43
Культура

Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном

Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".
Piter.tv 10:04
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU 05:04
Происшествия

Еще двух человек задержали по делу Арашуковых

Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым.
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия

В Костроме броневик врезался в легковой автомобиль

ДТП с участием броневика и легкового автомобиля произошло в Костроме.
Известия 15:12
Общество

Boeing заявила о прогрессе процесса возобновления эксплуатации 737 MAX

Авиастроительная компания Boeing заявила, что на пути возобновления эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX наметился серьезный прогресс.
Профиль вчера в 12:37
Кино

Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»

Piter.tv вчера в 08:30
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Экономика

У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Кино

Создатели фильма «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

Piter.tv 12:27
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

РБК 13:44
Футбол

Месси принес победу «Барселоне» в матче со «Славией»

Газета.Ru 17:06
Политика

Путин намерен помогать африканским странам решать проблемы

Россия и дальше намерена содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
Суть событий 15:31
Авто

В России снизилось количество автодилеров

UfaTime.ru 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное