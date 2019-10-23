Политика

Военное делоВоенное делоCNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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