Будьте в Плюсе

CNN обвинили в нарушении канонов журналистики после интервью с Лукашенко

2 октября CNN выпустил в эфир интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Газета.Ru
В прайм-тайм американцы выложили только небольшой кусок часовой беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко с ведущим Мэттью Чэнсом - остались самые острые вопросы и лишь куски ответов.
Комсомольская правда
Белорусское новостное агентство БелТА расценило действия журналиста CNN Мэтью Чанса, бравшего интервью у президента Беларуси, как самопиар, так как встреча обернулась «откровенной конфронтацией в нарушение всех правил журналистики».
Общественная служба новостей
Белорусская сторона также отметила, что зрителю в США продемонстрировали восемь минут из почти часового интервью с президентом, при этом большую часть хронометража занимают "различные видеонарезки и авторские замечания".
ТАСС

С чего всё началось

Агентство БелТА
 обвинило журналиста CNN Мэтью Чанса, который брал интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, в самопиаре, и заявило, что целью беседы оказались не ответы лидера на вопросы, а «откровенная конфронтация в нарушение всех правил журналистики».

Подробнее о событии

Белорусское госагентство обвинило CNN в нарушении канонов журналистики
РБК09:59
Журналист Придыбайло назвал интервью CNN с Лукашенко позором американской журналистики
Политическая Экспертиза10:57
CNN обвинили в нарушении канонов журналистики после интервью с Лукашенко
REGNUM23:15
Журналиста CNN заподозрили в самопиаре на встрече с Лукашенко
Общественная служба новостей00:37
БелТА: целью интервью CNN с Лукашенко было не показать ответы на вопросы, а самопиар
Lenta.ru23:57
Издание БелТА обвинило CNN в самопиаре и конфронтации в интервью с Лукашенко
ФАН01:53
БелТА считает, что целью интервью CNN с Лукашенко было не получение ответов на вопросы
ТАСС22:29

Интересное

В работе ВТБ произошел сбой

Накануне представитель ВТБ сообщил РБК, что в сентябре кредитная организация подверглась рекордной по мощности DDоS-атаке на свои сервисы, пик которой достигал 350 Гбит / с. Так, с начала сентября банк отразил более 80 DDоS-атак — это больше, чем за все восемь месяцев с начала года.
РБК10:14

Глава Минздрава Мурашко: все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ устранены

На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве.
РИА Новости07:31

Николай Цискаридзе подтвердил рассказ Анастасии Волочковой о травле в Большом театре

По словам Цискаридзе, Волочкова практически попала под поезд, причём удар был такой страшной силы, что больше никто из артистов театра, кто попал под пресс руководства, ни с чем подобным всё-таки не сталкивался.
Bimru.ruвчера в 04:47