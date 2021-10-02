Белорусское новостное агентство БелТА расценило действия журналиста CNN Мэтью Чанса, бравшего интервью у президента Беларуси, как самопиар, так как встреча обернулась «откровенной конфронтацией в нарушение всех правил журналистики».
Белорусская сторона также отметила, что зрителю в США продемонстрировали восемь минут из почти часового интервью с президентом, при этом большую часть хронометража занимают "различные видеонарезки и авторские замечания".
обвинило журналиста CNN Мэтью Чанса, который брал интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, в самопиаре, и заявило, что целью беседы оказались не ответы лидера на вопросы, а «откровенная конфронтация в нарушение всех правил журналистики».
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