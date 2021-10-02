В работе ВТБ произошел сбой

Накануне представитель ВТБ сообщил РБК, что в сентябре кредитная организация подверглась рекордной по мощности DDоS-атаке на свои сервисы, пик которой достигал 350 Гбит / с. Так, с начала сентября банк отразил более 80 DDоS-атак — это больше, чем за все восемь месяцев с начала года.