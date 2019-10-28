Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruCNN: останки главаря ИГ аль-Багдади захоронили в море

Останки лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади захоронены в море, сообщает СNN со ссылкой на два источника в Минобороны США.
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CNN: останки главаря ИГ могут быть сброшены в море

ТАСС27 октября в 18:23

Останки лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море

Эхо Москвывчера в 22:03

Тело аль-Багдади сбросили в море

REGNUMвчера в 17:04

Тело главаря ИГ утопили

Lenta.ruвчера в 15:46

CNN: Тело уничтоженного главаря ДАИШ сбросят в море

Российская газета27 октября в 18:41

СМИ: тело террориста аль-Багдади могут сбросить в море

Московский Комсомолец27 октября в 19:22

Тело главаря ИГ* могут выбросить в море, как бен Ладена

Комсомольская правда27 октября в 19:24
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Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
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В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Здоровье

Томичей приглашают бесплатно проверить мужское здоровье

С 28 октября открылась запись на участие в акции по профилактике мужского здоровья «Томский бородабрь — 2019», которая пройдет в регионе с 5 по 25 ноября.
Tomsk.Ru вчера в 05:33
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Наука

Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи

Недавно российские и американские эксперты разработали новый способ изучения «супервключателей» в данных ДНК метилирования.
Goroday.ru вчера в 18:41
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее.
Известия вчера в 20:30
Политика

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:01
Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Экономика

Медведев поручил ускорить рост российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Российская газета вчера в 11:05
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
Армия и оружие

Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Общество

На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти

На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:24
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать получасовую зарядку пять раз в неделю и соблюдать здоровый рацион питания для снижения риска развития инсульта.
ТАСС 01:23
Политика

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой Берег»

Из распоряжения Дмитрия Медведева опубликованного на официальном портале правовой информации следует что в Ялте на территории более чем 146 000 кв.м. в поселке Кацивели будет создана игровая зона.
Bethub.org вчера в 05:36
Футбол

Вратарь «Зенита» Лунев не может играть из-за хронической травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь команды Андрей Лунев не может играть из-за хронической травмы, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 12:36
Происшествия

Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд

Бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
АМИТЕЛ вчера в 22:47
Общество

На всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации на всей территории крупнейшего по населению американского штата объявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Ридус 27 октября в 15:47
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Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной

Ugpressa.ru вчера в 00:44
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Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Футбол

Карпин посмеялся над шансами «Ростова» на чемпионство

"Ростов" под руководством Карпина занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 29 очков после 14 матчей и на 3 балла отставая от лидирующего "Зенита", которому в 13-м туре уступил со счетом 1:6.
ProstoProSport вчера в 23:26
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
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Абу Бакр аль-Багдади
Иракский террорист
Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролирующего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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