Армия и оружие
BFM.ruCNN: останки главаря ИГ аль-Багдади захоронили в море
Останки лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади захоронены в море, сообщает СNN со ссылкой на два источника в Минобороны США.
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Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
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Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
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Происшествия
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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Экономика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Армия и оружие
Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать получасовую зарядку пять раз в неделю и соблюдать здоровый рацион питания для снижения риска развития инсульта.
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой Берег»
Из распоряжения Дмитрия Медведева опубликованного на официальном портале правовой информации следует что в Ялте на территории более чем 146 000 кв.м. в поселке Кацивели будет создана игровая зона.
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Вратарь «Зенита» Лунев не может играть из-за хронической травмы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь команды Андрей Лунев не может играть из-за хронической травмы, передает ТАСС.
Происшествия
Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд
Бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
Общество
На всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации на всей территории крупнейшего по населению американского штата объявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Футбол
Карпин посмеялся над шансами «Ростова» на чемпионство
"Ростов" под руководством Карпина занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 29 очков после 14 матчей и на 3 балла отставая от лидирующего "Зенита", которому в 13-м туре уступил со счетом 1:6.
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