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CNN подтвердил, что журналисты телеканала попали под обстрел в Донбассе

Журналисты американского телеканала CNN и французского агентства AFP попали под минометный обстрел в Донбассе, следует из публикации на сайте канала.
РБК
— Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины на передовой, — следует из сообщения телеканала
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Вечерняя Москва
Власти ЛНР и ДНР заявили о десятках обстрелов из оружия, запрещённого Минскими соглашениями, со стороны украинских силовиков.
Pravda.Ru
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
РИА Новости

Подробнее о событии

CNN подтвердил, что журналисты телеканала попали под обстрел в Донбассе
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CNN сообщил о попадании журналистов канала и агентства Франс Пресс под обстрел в Донбассе
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CNN: Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе вместе с главой МВД Украины
Lenta.ru20:08
Журналисты телеканала CNN и их французские коллеги попали под обстрел в Донбассе
Газета.Ru20:38
Журналисты CNN и AFP попали под обстрел в Донбассе
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CNN: журналисты CNN и AFP попали под обстрел в Донбассе
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