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CNN: «погоня» ЕС за газом при отказе от топлива из России грозит дефицитом энергоресурсов

Борьба Европы за поиск альтернатив российскому газу ставит мир на грань дефицита энергии будущей зимой, причем наихудшие последствия, скорее всего, постигнут наиболее уязвимые экономики Азии, сообщает CNN Business
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Известия
Европейцы, отмечается в публикации, начали наперегонки скупать СПГ, дестабилизировав весь рынок.
РИА Новости
Однако если странам ЕС удастся "резко снизить" зависимость от российского газа, общемировой спрос на сырье к концу нынешнего года превысит предложение на 26 миллионов тонн.
РИА Новости
"Отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года", — приводится в статье аналитическая записка консалтинговой фирмы Rystad Energy.
Life.ru

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