Борьба Европы за поиск альтернатив российскому газу ставит мир на грань дефицита энергии будущей зимой, причем наихудшие последствия, скорее всего, постигнут наиболее уязвимые экономики Азии, сообщает CNN Business
"Отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года", — приводится в статье аналитическая записка консалтинговой фирмы Rystad Energy.
Следственный комитет (СК) России предлагает разработать новый порядок регистрации в социальных сетях, поскольку нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент.
Власти Донецкой народной республики собираются привлечь к ответственности бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко и действующего главу государства Владимира Зеленского.