Газета.RuCNN предупредил европейские страны об угрозе стагфляцииЕвропейские страны оказалась под угрозой стагфляции — комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста, сообщает телеканал CNN.Газета.RuКак следует из предварительных данных за первый квартал 2022 года, в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2% по отношению к показателю предыдущего квартала.ПРАЙМКак отмечает телеканал, Франция уже погрузилась в состояние стагфляции.Lenta.ruВ частности, индустриальная база Германии уже подвергается мощному давлению из-за невероятно высоких цен на энергоносители и сбоев в глобальных цепочках поставок.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuPravda.RuОбщественная служба новостейПодробнее о событииCNN: Европейские страны находятся под угрозой стагфляцииLife.ru22:25CNN: европейские страны вслед за Францией приближаются к состоянию стагфляцииФАН21:56CNN: многим странам ЕС грозит стагфляция, в которую Франция уже погрузиласьSolenka.infoвчера в 12:09Телеканал CNN заявил, что Франция погрузилась в состояние стагфляцииLenta.ru20:18CNN: ситуация в экономике ЕС складывается по одному из самых худших вариантовPravda.Ruвчера в 12:34CNN предупредил европейские страны об угрозе стагфляцииГазета.Ru21:33CNN: многим странам Европы грозит стагфляция — Франция уже в нее погрузиласьПРАЙМвчера в 10:26Показать ещёОценить111Поделиться