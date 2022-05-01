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CNN предупредил европейские страны об угрозе стагфляции

Европейские страны оказалась под угрозой стагфляции — комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста, сообщает телеканал CNN.
Газета.Ru
Как следует из предварительных данных за первый квартал 2022 года, в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2% по отношению к показателю предыдущего квартала.
ПРАЙМ
Как отмечает телеканал, Франция уже погрузилась в состояние стагфляции.
Lenta.ru
В частности, индустриальная база Германии уже подвергается мощному давлению из-за невероятно высоких цен на энергоносители и сбоев в глобальных цепочках поставок.
Lenta.ru

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CNN: Европейские страны находятся под угрозой стагфляции
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