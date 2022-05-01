"Экономические последствия украинского конфликта оказывают все более выраженное воздействие на краткосрочные показатели экономического развития с конца февраля", — пишет федеральное статистическое ведомство Германии.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным инвесторам участвовать в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от застройки, определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке.