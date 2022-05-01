Газета.RuCNN предупредил европейские страны об угрозе стагфляцииЕвропейские страны оказались под угрозой стагфляции — комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста, сообщает телеканал CNN.Газета.RuКак следует из предварительных данных за первый квартал 2022 года, в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2% по отношению к показателю предыдущего квартала.ПРАЙМВ то же время уровень инфляции потребительских цен в апреле достиг 7,5 процентов.Lenta.ru"Экономические последствия украинского конфликта оказывают все более выраженное воздействие на краткосрочные показатели экономического развития с конца февраля", — пишет федеральное статистическое ведомство Германии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерPravda.RuОбщественная служба новостейРЕН ТВФАНПодробнее о событииCNN: многие страны Европы находятся под угрозой стагфляцииМосковский Комсомолец22:59Телеканал CNN заявил, что Франция погрузилась в состояние стагфляцииLenta.ru20:18CNN: многим странам ЕС грозит стагфляция, в которую Франция уже погрузиласьSolenka.infoвчера в 12:09CNN: ситуация в экономике ЕС складывается по одному из самых худших вариантовPravda.Ruвчера в 12:34CNN: Европа движется к «стагфляции»Общественная служба новостейвчера в 11:01CNN: многим странам Европы грозит стагфляция — Франция уже в нее погрузиласьПРАЙМвчера в 10:26Многим странам Европы грозит стагфляция — Франция уже в нее погрузиласьИноСМИвчера в 07:37Показать ещёОценить275Поделиться