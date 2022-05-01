Будьте в Плюсе

CNN предупредил европейские страны об угрозе стагфляции

Европейские страны оказались под угрозой стагфляции — комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста, сообщает телеканал CNN
.
Газета.Ru
Как следует из предварительных данных за первый квартал 2022 года, в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2% по отношению к показателю предыдущего квартала.
ПРАЙМ
В то же время уровень инфляции потребительских цен в апреле достиг 7,5 процентов.
Lenta.ru
"Экономические последствия украинского конфликта оказывают все более выраженное воздействие на краткосрочные показатели экономического развития с конца февраля", — пишет федеральное статистическое ведомство Германии.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

CNN: многие страны Европы находятся под угрозой стагфляции
Московский Комсомолец22:59
Телеканал CNN заявил, что Франция погрузилась в состояние стагфляции
Lenta.ru20:18
CNN: многим странам ЕС грозит стагфляция, в которую Франция уже погрузилась
Solenka.infoвчера в 12:09
CNN: ситуация в экономике ЕС складывается по одному из самых худших вариантов
Pravda.Ruвчера в 12:34
CNN: Европа движется к «стагфляции»
Общественная служба новостейвчера в 11:01
CNN: многим странам Европы грозит стагфляция — Франция уже в нее погрузилась
ПРАЙМвчера в 10:26
Многим странам Европы грозит стагфляция — Франция уже в нее погрузилась
ИноСМИвчера в 07:37

Интересное

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста.
Lenta.ru07:00

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны России

Пожар произошел на территории объекта Минобороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области.
Lenta.ru09:18

Воздушные силы Украины признали фейком данные о сбившем шесть российских самолетов летчике

Командование Воздушных сил Украины признало фейком данные о «Призраке Киева» — военном летчике, который за первые 30 часов с начала спецоперации якобы сбил несколько российских самолетов.
Lenta.ru08:43

Еще 40 человек эвакуировали с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Ранее стало известно, что на территории завода «Азовсталь» могут находиться около 300 человек. Об этом рассказал один из местных жителей.
Lenta.ru07:51

Компания Amber Grid сообщила, что польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать

Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект.
РИА Новости08:05

Представитель МИД Захарова назвала визит Анджелины Джоли во Львов отвлечением внимания

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину.
Lenta.ru08:52

Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о возмещении нанесенного нацистами ущерба

Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны.
РИА Новостивчера в 07:33

Глава МИД ФРГ Бербок: санкции с России снимут в случае вывода войск с Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что санкции с России могут быть сняты только в случае вывода войск с территории Украины.
РИА Новости09:23

Спецназ и пехота «О» громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО

При штурме населённых пунктов и уничтожения бандеровцев остаётся много трофейного оружия НАТО, сообщает РусВесна, ссылаясь на собственный источник.
Pravda.Ru07:26

Путин подписал указ о допмерах по обеспечению информационной безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости09:25