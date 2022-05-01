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CNN предупредил европейские страны об угрозе стагфляции

Европейские страны оказались под угрозой стагфляции — комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста, сообщает телеканал CNN
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Газета.Ru
Как следует из предварительных данных за первый квартал 2022 года, в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2% по отношению к показателю предыдущего квартала.
ПРАЙМ
В то же время уровень инфляции потребительских цен в апреле достиг 7,5 процентов.
Lenta.ru
"Экономические последствия украинского конфликта оказывают все более выраженное воздействие на краткосрочные показатели экономического развития с конца февраля", — пишет федеральное статистическое ведомство Германии.
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