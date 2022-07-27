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CNN: президент США Байден поддержал идею обменять предпринимателя Бута на Уилана и Грайнер

Администрация США предложила России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
Lenta.ru
Российский предприниматель Виктор Бут был осуждён в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за «незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма».
Абзац
Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в феврале 2022 года.
Известия
Бывший морпех Пол Уилан в июне 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.
Интерфакс

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США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
РБКвчера в 15:50
CNN: Байден поддержал план обменять Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер
ТАССвчера в 15:17
CNN: США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
РЕН ТВвчера в 14:42
CNN сообщает, что США предложили обменять Виктора Бута на Грайнер и Уилана
Интерфаксвчера в 15:07
CNN: Байден поддержал идею обменять Бута на баскетболистку Грайнер и Уилана
RT на русскомвчера в 14:56
CNN: президент Байден одобрил идею обмена россиянина Бута на граждан США Уилана и Грайнер
РИА Новостивчера в 16:12
CNN: Байден лично одобрил план об обмене Виктора Бута на Грайнер и Уилана
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